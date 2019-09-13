Шойгу заявил, что российские военные сделали все для возвращения Сирии к мирной жизни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России в ходе операции в Сирии сделали все для возвращению в республику мирной и безопасной жизни. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".

"Когда мы начинали работу в Сирии, территории, не занятые террористами, составляли 18% от территории всей страны", - напомнил министр.

Сейчас же ситуация полностью изменилась, "каждый день открываются десятки новых предприятий, работают больницы, школы, тысячи сирийских детишек идут в эти школы", отметил Шойгу. "Для того, чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали все, чтобы их учеба, их жизнь стала безопасной", - подчеркнул глава Минобороны.

"Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время [с 2015 года] только в Сирии больше 37 тыс. операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь", - сказал Шойгу.

"Сегодня мы видим, как каждый день больше тысячи человек возвращаются в свои дома только из-за рубежа. Я хотел бы напомнить нашим коллегам, в том числе европейским, - когда к ним каждый день поступало 600-700 человек, это была для них огромная трагедия, хотя, в первую очередь, это трагедия для тех людей, которые бежали из своих домов, стран, чтобы найти хоть какое-то убежище", - сказал Шойгу, добавив, что сегодня обстановка нормализовалась и все это благодаря российским офицерам, солдатам, рядовым, летчикам, морякам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Труд", что "война в Сирии действительно закончилась". По его словам, страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, "отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных правительству Сирии".