В Оренбургской области открылись стратегические учения "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 15 сентября. / ТАСС/. Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поприветствовал воинские контингенты, прибывшие для участия в СКШУ "Центр-2019". В церемонии открытия приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, а также военачальники Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана", - уточняется в сообщении.

СКШУ "Центр-2019 пройдет с 16 по 21 сентября. В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировки войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении.

Евкуров на церемонии открытия заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.

"Особенностью данного учения, безусловно, является масштаб его проведения. Здесь в едином строю стоят военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Результатом нашего сотрудничества является демонстрация готовности противостоять современным вызовам и угрозам международного терроризма, а также обеспечение стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе. Безусловно, данное учение послужит развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между нашими странами", - сказал он в приветственном слове.

В свою очередь генерал-полковник Александр Лапин отметил, что совместные действия в ходе учений позволят систематизировать накопленный опыт, найти оптимальные формы применения войск. "В совокупности это дает возможность нашим вооруженным силам активно развиваться. Практика показывает, что надежная защита от любых военных угроз может быть гарантирована при наличии отлаженной системы взаимодействия между нашими воинскими формированиями, которая позволяет оперативно и в кратчайшие сроки развернуть группировки войск в случае возникновения кризисных ситуаций на любом угрожаемом направлении", - сказал Лапин.

Об учениях

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

В новость добавлены комментарии Лапина и Евкурова в 10:41 мск.