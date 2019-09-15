Минобороны РФ и промышленность проработали концептуальные варианты нового авианосца

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и оборонная промышленность проработали несколько вариантов создания авианосца нового типа, в том числе атомный и неатомный. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

"Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении", - сказал Рязанцев.

По словам замминистра, Россия готова к строительству авианосца. Более того, подчеркнул Рязанцев, "долгосрочной программой кораблестроения, которая утверждена президентом, предусматривается строительство такого корабля нового типа".

В июле главком ВМФ РФ Николай Евменов на Международном военно-морском салоне сообщил, что российский флот получит атомный авианосец, но не в ближайшей перспективе. 9 мая вице-премьер России Юрий Борисов отметил ТАСС, что строительство авианосца давно есть в планах.