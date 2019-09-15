Минобороны России подтвердило завершение второго этапа поставок в Турцию С-400

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия закончила второй этап поставок в Турцию транспортными самолетами полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" по ранее подписанному контракту. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.
"15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - проинформировали в ведомстве.
Ранее о завершении поставки заявили в Минобороны Турции.
В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.
Первый этап поставок С-400 в Турцию проходил с 12 по 25 июля: 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре. Второй этап поставок выполнялся с 27 августа.