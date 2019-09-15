СМИ: Су-35 и Бе-200 провели тестовые полеты над Стамбулом

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский многофункциональный истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 провели в воскресенье в небе над Стамбулом тестовые полеты. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Российские самолеты прибыли в Стамбул для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет 17-22 сентября. По данным агентства, истребитель демонстрировал фигуры высшего пилотажа в течение 15 минут. Взлетевший вслед за ним Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200.

Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.