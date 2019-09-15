Крупномасштабные учения Вооруженных сил России стартуют в Центральном военном округе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ начинаются в Центральном военном округе. По словам министра обороны РФ Серея Шойгу, учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. В течение недели российская армия совместно с военнослужащими еще семи государств условно нейтрализует террористическую угрозу на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Легенда учений

По словам министра обороны, учения "Центр-2019" не направлены против других стран. Под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма.

По легенде учений, при эскалации радикальных настроений в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии нарастает влияние исламского экстремизма, которое переходит на Центрально-Азиатский регион, а затем в условный район - "государство" на юго-западе РФ, где руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций.

Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Россию, в конечном итоге эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт.

Согласно сценарию, Вооруженные силы РФ вместе с войсками дружественных стран должны нейтрализовать условное государство, руководство которого поддерживает идеи терроризма, распространяет их на территории соседних стран и развязывает вооруженный конфликт.

Ход учений

Основная тема учений - применение группировки войск коалиции государств для борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности в Центральной Азии. К участию в маневрах приглашены воинские контингенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе длительностью трое суток будут отработаны управление войсками, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия. На втором (двухдневном) этапе многонациональная группировка войск отработает нанесение массированного огневого удара для разгрома противостоящего условного противника.

Места проведения

Действия учений пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, будут задействованы Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области. Будут разыграны эпизоды на Каспии, а также на четырех полигонах в Казахстане, одном - в Киргизии и на территории 201-й российской базы в Таджикистане.

Всего в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" будет задействовано порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Международные обязательства

Руководство Минобороны РФ довело до сведения всех представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Москве, замысел, сроки, а также численность войск, вооружения и военной техники.

Все они приглашены принять участие в розыгрыше одного из основных эпизодов 20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Также принять участие в основном этапе учения приглашены все главы государств - участников учений.

По данным Минобороны, в эпизодах учений на полигонах Аданак и Тоцкий в европейской части России в зоне применения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также на полигоне Донгуз будут задействованы до 12950 человек, из них военнослужащих РФ - до 10700 человек, иностранных государств - до 2250 человек.

В этих эпизодах будет задействовано до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 200 единиц артиллерийских систем и РСЗО.

Индия и Пакистан

Несмотря на напряжение в отношениях, обе страны примут участие в учениях. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, Индия отправляет на учения "внушительную группу личного состава", представляющую сухопутные войска и ВВС.

Индия и Пакистан приняли в прошлом году участие в учениях "Мирная миссия", которые также прошли в России. Тогда впервые после обретения независимости в 1947 году военные этих двух стран оказались на одних учениях, хотя их военнослужащие ранее встречались в ходе миротворческих миссий ООН. Сегодня отношения между Нью-Дели и Исламабадом резко обострились, однако представители их вооруженных сил вновь окажутся на одних учениях, отметил источник.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.