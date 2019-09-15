Чемезов поддержал идею создания в России военной охранной компании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов высказал мнение о необходимости создания в России военной охранной компании. По его словам, подобные иностранные компании не всегда способны обеспечить безопасность.

"Думаю, что нужна", - сказал в интервью РБК Чемезов в ответ на вопрос, нужна ли российская военная охранная компания, которая поможет работать в горячих точках.

"К сожалению, мы иногда сталкиваемся с проблемами. Ну и настоящую безопасность обеспечить местные не всегда могут. Поэтому, конечно, если бы это была какая-то наша российская компания, было бы намного лучше", - подчеркнул глава Ростеха.

В качестве примера Чемезов привел перевозку грузов. "Сейчас захватывают то одно судно, то другое. Мы всегда нанимаем охранные компании", - добавил глава Ростеха, отметив, что госкорпорация работала бы с охранной российской компанией в случае ее создания.