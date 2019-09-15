Представители Минобороны России проведут инспекцию полигонов в Бельгии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские представители с 16 по 19 сентября проведут инспекцию ряда учебных районов и военных полигонов на территории Бельгии в рамках реализации Венского документа 2011 года. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Российские специалисты проинспектируют на бельгийской территории район площадью около 10 тыс. кв. км. Они посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе воинских частях, а также информацию о проводимом в указанный период полевом учении "Кельтский восход - 2019" (Celtic Uprise 2019)", - рассказал Рыжков.

В свою очередь специалисты из Румынии в этот период проведут инспекцию на территории России. "Российская Федерация дала согласие на инспекцию определенного Румынией указанного района, расположенного в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях и охватывающего площадь около 14 тыс. кв. км. В ходе работы румынские инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности, включая информацию о проводимом в этот период в указанном районе учении "Щит Союза - 2019", - говорится в сообщении.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В соответствии с документом, государства - участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Страны - участницы также уведомляют друг друга по сети связи ОБСЕ об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей, проводят инспекции в разных районах, а также посещения воинских формирований для оценки правильности предоставляемой о них информации.