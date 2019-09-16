Около 1 тыс. мотострелков из Поволжья переброшены в Казахстан в рамках учений "Центр-2019"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие легкой мотострелковой бригады переброшены из Самарской области в Казахстан в рамках стартовавших в понедельник стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны России.

"Военнослужащие легкой мотострелковой бригады, дислоцированной в Самарской области, переброшены на полигон Шыгыс, расположенный на востоке Казахстана, в рамках стартовавшего стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". В учении от бригады задействовано около 1 тыс. военнослужащих", - отмечается в пресс-релизе.

От бригады мотострелков, уточнили в военном ведомстве, будет задействовано более 300 единиц техники, в том числе новейшие пикапы УАЗ "Патриот", которые способны нести на турелях пулеметы Калашникова, автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" и противотанковые управляемые ракетные комплексы.

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.