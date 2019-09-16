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Полк Северного флота в Арктике перевооружен на зенитные ракетные системы С-400

Начальник пресс-службы флота Вадим Серга подчеркнул, что с переходом на новые системы значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружен на новые системы ПВО С-400, что увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400", - сказал Серга.

По его словам, с переходом на новые системы значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в кольском Заполярье.

Ранее на вооружение части стояли комплексы С-300.

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