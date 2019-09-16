Учебный корабль "Перекоп" до конца дня выйдет в море Лаптевых

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп", совершающий трансарктический переход по маршруту Северного морского пути, вошел в пролив Вилькицкого и до конца дня выйдет в море Лаптевых. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Северного флота.

Накануне в Карском море корабль встретился с атомным ледоколом "Вайгач", который на прошлой неделе обеспечил ледовую проводку кораблей и судов арктической группировки Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков".

Учебный поход корабля "Перекоп" с курсантами военно-морских вузов на борту продолжается с августа. Корабль прошел через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря, совершил заходы в Североморск и Архангельск, обогнул архипелаг Новая Земля, пройдя мимо самой северной его точки - мыса Желания.

За время похода корабль уже прошел около 4 тыс. морских миль. Корабль действует в арктических морях второй год подряд. В прошлом году в это период он совершил трансарктический переход Северным морским путем из Владивостока в Североморск.