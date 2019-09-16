Китайские истребители и бомбардировщики прибыли в Россию на учения "Центр-2019"

ТАСС, 16 сентября. Экипажи китайских истребителей J-11, истребителей-бомбардировщиков JH-7a и дальних бомбардировщиков H-6k прибыли в Оренбург на стратегические командно-штабные учения "Центр-2019, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"На российский военный аэродром прибыли 23 экипажа истребителей J-11, истребителей-бомбардировщиков JH-7a, дальних бомбардировщиков H-6k, военно-транспортных самолетов Ил-76 и Y-9, транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-171 и Z-10", - говорится в сообщении ведомства.

В учениях "Центр-2019" принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.