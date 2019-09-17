Более 20 самолетов Су-35с и МиГ-31 будут охранять районы учений "Центр-2019"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Истребители Су-35с и МиГ-31 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродромах Центрального военного округа на время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Более 20 экипажей самолетов МиГ-31 и Су-35С с трех аэродромов в Пермском, Красноярском краях и Оренбургской области будут охранять воздушное пространство в заданных районах во время проведения учений", - сказали в Минобороны. Экипажи уже заступили на боевое дежурство.

Летный состав полностью подготовлен к перехвату воздушных целей, ведению воздушного боя, уничтожению воздушных и наземных целей, прикрытию наземных группировок войск с воздуха и к другим задачам.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.