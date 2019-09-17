Россия планирует направить более 40 летательных аппаратов в Индию на учения "Индра"

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Россия планирует отправить в Индию для участия в совместных межвидовых военных учениях "Индра-2019" более 40 летательных аппаратов. Как сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), они будут оказывать огневую поддержку во время практических действий сухопутной и морской группировок войск обеих стран.

"Для участия в совместных российско-индийских межвидовых военных учениях "Индра" российская сторона планирует направить в Республику Индия более 40 летательных аппаратов различного назначения, в частности более 15 истребителей, порядка 20 самолетов военно-транспортной авиации, более пяти вертолетов армейской авиации. Авиагруппа ВВС будет выполнять задачи огневой поддержки в ходе практических действий сухопутной и морской группировок войск России и Индии, привлекаемых на учение. От российской стороны в группировку ВМФ войдут два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера для специальных подразделений ВВО", - проинформировала пресс-служба.

Военнослужащим спецподразделений предстоит высадиться на побережье, нейтрализовать и захватить лагерь условных террористов. Кроме того, совместная группировка войск России и Индии блокирует район, занятый условным незаконным вооруженным формированием, создаст гуманитарные коридоры в назначенных районах, окружит и уничтожит условные незаконные вооруженные формирования.

Учения "Индра-2019" пройдут в декабре на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов индийских вооруженных сил. С российской стороны в них примут участие около 300 военнослужащих ВВО.