Создание вертолетоносца для ВМФ России внесено в госпрограмму вооружения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Госпрограмма вооружения предполагает создание вертолетоносца для ВМФ России, сообщил журналистам во вторник в кулуарах форума "Нева-2019" заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

"Создание УДК (универсального десантного корабля - прим. ТАСС) для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведется в плановом режиме", - сказал он.

Ранее источники в кораблестроительной отрасли сообщили ТАСС, что первые два российских универсальных десантных корабля будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Один из собеседников агентства уточнил, что водоизмещение каждого корабля составит до 15 тысяч тонн, они смогут нести более 10 вертолетов разных классов и получат доковую камеру для десантных катеров.

Другой источник в отрасли ранее говорил ТАСС, что головной вертолетоносец предполагается передать военным в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, а второй - до начала 2030-х годов.