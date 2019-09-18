ПВО в Центральном военном округе проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов

ТАСС, 18 сентября. Систему ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов различных классов в рамках стратегических учений "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном в среду.

"В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52", - говорится в сообщении. Авиация должна была незаметно преодолеть зоны дежурства сил ПВО, отмечается в релизе.

Самолеты и вертолеты приближались к зоне ПВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей летели с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах в плотном строю и ставили радиопомехи.

По данным ведомства, расчеты радиотехнических войск ЦВО обнаружили воздушные цели, определили их тип и передали координаты на командный пункт соединений ПВО.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.