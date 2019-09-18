Основной этап учений РФ и Белоруссии "Щит Союза - 2019" стартует в Нижегородской области

ТАСС, 18 сентября. Основной этап российско-белорусских оперативных учений "Щит Союза - 2019" стартует в среду на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Западного военного округа (ЗВО).

В рамках основного этапа "военнослужащие двух стран отработают взаимодействие в ходе отражения наступления превосходящих сил условного противника и ведения маневренной обороны". "Также российские военнослужащие проведут контрнаступление", - указано в сообщении.

Российские и белорусские военнослужащие применят танковые и вертолетные засады, огневое поражение противника методом "карусели", высадку тактических воздушных десантов, массированные огневые удары и нестандартные тактические способы ведения боевых действий.

В основном этапе учений "Щит Союза - 2019", которые продлятся до 19 сентября, примут участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, включая бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и другое вооружение. Из средств авиации будут задействованы самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52.