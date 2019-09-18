Минобороны: ликвидация Эр-Рукбана на грани срыва из-за подконтрольных США боевиков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операция по расформированию сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в рамках реализации оперативного плана фпо выводу жителей лагеря Эр-Рукбан от Соединенных Штатов требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря для эвакуации сирийцев.

"Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза в надежде, что это облегчит страдания готовящихся к возвращению в родные места сирийцев. Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей Эр-Рукбана. При этом значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов", - подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, отказались гарантировать безопасность представителям ООН и Красного Полумесяца.

"Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря Эр-Рукбан американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков. При этом, по оценке ООН и Всемирной организации здравоохранения, ситуация в лагере с учетом приближения холодного времени года будет только деградировать", - сказал начальник НЦУО.

По словам Мизинцева, на сегодняшний день для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных лиц из лагерей, расположенных на оккупированных США территориях Сирии, готово все.