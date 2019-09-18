В Минобороны России считают, что США выгодны очаги напряженности в Сирии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. США необходимы очаги напряженности в Сирии для обоснования незаконного присутствия на ее территории и удовлетворения своих амбиций, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"США и их союзникам безразлична судьба простых сирийцев. Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций. Везде, где есть американское присутствие, можно видеть разруху, голод, эпидемии и разгул криминала", - сказал Мизинцев.

По его словам, очередным доказательством деструктивной политики, реализуемой США в Сирии, является лагерь беженцев Эль-Холь, который также расположен на незаконно оккупированной американскими войсками территории.

"До настоящего времени со стороны Соединенных Штатов мы не видим конструктивных шагов по расформированию этого рассадника экстремизма, где гуманитарная ситуация значительно хуже, чем в Эр-Рукбане", - отметил генерал.

Лагерь Эль-Холь

Начальник НЦУО напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения и Международного комитета Красного креста, в лагере беженцев Эль-Холь содержится свыше 68 тыс. человек, около 80% которых составляют иностранцы из более чем 70 государств мира.

"Возможности лагеря по обеспечению элементарных условий жизни не соответствуют ни одному простейшему показателю и норме человеческого существования. Кроме того, санитарно-эпидемическая обстановка в лагере достигла закритического уровня", - посетовал Мизинцев.

Он подчеркнул, что еженедельно, более полутысячи человек становятся носителями желудочно-кишечных инфекций, фиксируются факты летальных исходов от инфекционных заболеваний и голода.

"Население Эль-Холь в основном состоит из женщин и детей, большая часть которых являются членами семей боевиков. Подрастающее поколение лишено возможности учиться в школах, зато с малых лет усваивает идеи радикального ислама и экстремизма", - сказал генерал.

Ситуация в Ракке

Он добавил, что невозможно обойти вниманием и Ракку, которая является еще одной "кровоточащей раной на многострадальном теле Сирии, где при молчаливом бездействии американской стороны продолжается гуманитарная катастрофа".

"Город до основания разрушен бомбардировками ВВС международной коалиции и находится на оккупированной США территории. До настоящего времени не развернуты работы по его восстановлению, не ведется масштабного разминирования", - заявил Мизинцев.

По его данным, от взрывоопасных предметов гибнут или получают увечья местные жители, и особенно часто от этого страдают дети.

"Для разбора огромных завалов необходима техника и квалифицированные специалисты, которых нет, поскольку у США и их союзников в этом нет никакой заинтересованности. Такое положение дел уже стало стандартным результатом региональной политики США, направленной на достижение лишь собственных целей без учета интересов местного населения", - сказал начальник НЦУО.

Меры стабилизации

Как отметил Мизинцев, стабилизировать ситуацию в Сирии возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии.

"Считаем, что незаконное присутствие Соединенных Штатов и их союзников на территории Сирии лишь усугубляет криминогенную обстановку и препятствует восстановлению мирной жизни в стране. Стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии", - сказал Мизинцев.

По его словам, двойные стандарты США и их союзников в проводимой ими внешней политике, где лицемерие давно и прочно стало фактически их визитной карточкой, дает полное основание для немедленного рассмотрения их незаконных действий на территории суверенного сирийского государства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Настоятельно призываем представителей Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев вынести этот вопрос на обсуждение на открывшейся 17 сентября 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - резюмировал начальник НЦУО.