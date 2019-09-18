{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Армейский корпус Севфлота на учениях защитит кольское Заполярье "Градом" и беспилотниками

Всего в двухсторонних тактических учениях примут участие свыше 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Арктическая и отдельная мотострелковая бригады Северного флота начали двухсторонние тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает в среду в распространенном пресс-релизе пресс-служба флота.

"В учениях принимают участие свыше 2 тыс. военнослужащих. Будет задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, гусеничные бронетранспортеры МТЛБВ, реактивные системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и другая бронетехника, а также беспилотная авиация", - сообщает пресс-служба.

Накануне личный состав соединений был поднят по тревоге и совершил марш на боевой технике в районы сосредоточения. В четверг мотострелки отработают ведение маневренной обороны и проведут боевые стрельбы артиллерией, в том числе по закрытым позициям. Военнослужащие будут совершенствовать практические навыки маскировки, а также отрабатывать совместные действия на большом удалении друг от друга.

Основной задачей двухсторонних бригадных тактических учений является отработка системы управления подчиненными войсками командованием армейского корпуса в условиях быстроменяющейся боевой обстановки, сообщили на флоте.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Русский дебют в небе Стамбула. Чем может обернуться турецкий вояж для авиапрома России?
О зарубежной премьере лайнера МС-21 и перспективах на турецком рынке самолетов SSJ-100, Бе-200 и Су-35
Читать полностью