{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 19 сентября проведет в Ижевске заседание ВПК и посетит форум оружейников

Президент в Ижевске примет участие в мероприятиях по случаю Дня оружейника

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 сентября посетит Ижевск, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня оружейника и проведет заседание военно-промышленной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника, глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников", - говорится в сообщении.

"Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которого планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии", - добавили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Русский дебют в небе Стамбула. Чем может обернуться турецкий вояж для авиапрома России?
О зарубежной премьере лайнера МС-21 и перспективах на турецком рынке самолетов SSJ-100, Бе-200 и Су-35
Читать полностью