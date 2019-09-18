Путин 19 сентября проведет в Ижевске заседание ВПК и посетит форум оружейников

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 сентября посетит Ижевск, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня оружейника и проведет заседание военно-промышленной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника, глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников", - говорится в сообщении.

"Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которого планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии", - добавили в Кремле.