"Русские витязи" выступят на "Технофесте" в Турции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пилотажная группа Воздушно-космических сил РФ "Русские витязи" представит программу показательных полетов на аэродроме имени Ататюрка в рамках выставки "Технофест 2019" в Турции. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики группы совершили беспосадочный перелет на самолетах Су-30СМ из Кубинки в Стамбул. "В рамках мероприятия летчикам Воздушно-космических сил предстоит выполнить квалификационный полет и провести воздушный показ своей летной программы, продемонстрировав возможности новейшей российской авиационной техники", - отмечают в Минобороны.

В частности, "Русские витязи" покажут такие фигуры, как "сихронные бочки", "синхронные колоколы", "кадушка", "управляемый штопор", "групповая петля Нестерова", "встречный роспуск" и другие. Часть фигур будет продемонстрирована с использованием отклоняемого вектора тяги и сверхманевренных характеристик самолета Су-30СМ, добавили в министерстве.

Фестиваль "Технофест" проходит с 17 по 22 сентября в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.