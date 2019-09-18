В Нижегородской области завершилась активная фаза учений "Щит Союза - 2019"

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Активная фаза совместных российско-белорусских оперативных учений "Щит Союза - 2019" завершилась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об это говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Белоруссии.

"Соединения и воинские части на практике отработали вопросы по ведению боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражению ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки", - проинформировало оборонное ведомство на своем сайте.

Руководитель учений с белорусской стороны, начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев отметил, что в ходе активной фазы учений "создана динамичная обстановка, которая заставляет командиров, командующих принимать решения в кратчайшие сроки, решения неординарные, которые позволяют выполнять поставленные задачи с наиболее высоким качеством".

Несмотря на то, что идет "сильное радиоэлектронное подавление, система управления показывает достаточно высокую степень устойчивости", сказал Белоконев.

Он отметил, что на данный момент 19-я отдельная механизированная бригада ВС Белоруссии передана в состав первой танковой армии ВС РФ, и управление этим соединением осуществляет командующий войсками армии. "Учитывая, что и техника, и язык у нас один, проблем в этом не возникает", - заявил начальник Генштаба белорусской армии.

В учениях "Щит Союза - 2019", которые продлятся до 19 сентября, принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. От Белоруссии в маневрах задействовано свыше четырех тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.