В Забайкалье танкисты начали подготовку к первым в истории российско-лаосским учениям

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Танкисты в Забайкальском крае начали подготовку к первым в истории российско-лаосским учениям танковых подразделений "Ларос-2019", которые пройдут в Лаосе в декабре. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"На одном из полигонов Восточного военного округа в Забайкалье военнослужащие танковых подразделений мотострелковой бригады приступили к подготовке к совместному российско-лаосскому учению танковых подразделений "Ларос-2019", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что танкисты отрабатывают мобильную оборону и проведение контратак. Огонь экипажей танков Т-72Б3 корректируется с помощью беспилотников "Орлан-10".

Учения "Ларос-2019" пройдут в три этапа, военные двух стран обменяются опытом применения боевой техники в лесисто-болотистой и горной местности. Планируется отработать и тактику совместных действий в джунглях. Россию на учениях представят танкисты мотострелкового соединения из Забайкальского края.