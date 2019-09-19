Минобороны планирует подписать контракт на поставки ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует подписать долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Об этом говорится в информационных материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Ижевск в четверг.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - комплекс на гусеничном шасси несет восемь одноступенчатых твердотопливных ракет, обеспечивающих поражение воздушных целей на дистанции от 500 м до 12 тыс. м и на высоте от 10 м до 6 тыс. м. Время развертывания - 3 мин., количество целей - до 4, скорость целей - до 700 м/с. Масса - 30 т. На вооружении с 2012 года.

"Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В материалах к поездке президента РФ в Ижевск также говорится, что к подписанию подготовлены соглашения о сотрудничестве между правительством Удмуртии, Сбербанком и частным образовательным учреждением дополнительного образования "Академия "Калашников", по которому будут вестись разработка дополнительных образовательных программ механической направленности, внедряться индивидуальные технологии обучения, развиваться системы ранней профессиональной ориентации школьников, а также предоставление детям "умных" подарков - игр "Мир профессий" и "Твои финансы". Документ подразумевает и реализацию программ обучения технологиям бережливого производства. Намечено обеспечение технопарка библиотекой из 86 томов от Сбербанка.

Еще одно запланированное к подписанию соглашение - о сотрудничестве между правительством Удмуртии, Роскосмосом и концерном "Калашников". Оно подразумевает создание на базе "Академии "Калашников" космоквантума - программы по аэрокосмическому направлению, для изучения физико-математических основ космонавтики, электротехники, радиотехники, электроники и фотоники, конструирования. Предполагается, что Роскосмос окажет содействие в создании космоквантума путем участи в разработке уникальной образовательной программы и финансирования оснащения оборудованием лаборатории.