Путин 20 сентября посетит в Оренбурге учения "Центр-2019"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетит в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит командно-штабные учения "Центр-2019". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня же президент перелетит [из Ижевска] в Оренбург, где он переночует и завтра он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". В гостях у президента также будет президент Кыргызстана [Сооронбай] Жээнбеков", - сказал Песков.

По его словам, запланирована также двусторонняя встреча лидеров РФ и Киргизии.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.