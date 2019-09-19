Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены в течение трех лет завершить строительство филиала парка "Патриот" под Краснодаром. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Проект строительства филиала парка "Патриот" под Краснодаром был одобрен в феврале, проектно-изыскательские работы должны были завершить в текущем году.

"Уверен, максимум через три года мы откроем этот парк. Он станет местом притяжения для нашей молодежи. Тех, кто понимает, что они - потомки великого народа-победителя, главным оружием которого всегда была сила духа. Сегодня у нас появляется еще одна уникальная возможность воспитывать и готовить для страны настоящих патриотов", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

По данным пресс-службы, такое заявление губернатор сделал в четверг при совместном с председателем заксобрания региона Юрием Бурлачко посещении строительной площадки в Динском районе. "Это грандиозное сооружение, здесь будет множество объектов", - приводит пресс-служба слова Бурлачко.

Ранее сообщалось, что первый в Южном федеральном округе парк "Патриот", который станет филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ, появится в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края, он займет площадь 145 га. Молодежь будет проходить в парке первоначальную военно-спортивную подготовку, будут оборудованы площадки для парашютного спорта, стрельбы, полосы препятствий, взлетно-посадочная полоса, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, скалодром, стадион, многофункциональная площадка для игровых видов спорта.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. Как сообщалось, премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране военно-патриотические парки "Патриот". Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.