Корабли Северного флота выполнили боевые стрельбы во время шторма на учениях в Арктике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Корабли Северного флота отразили нападение условного противника на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Учения проходили в штормовых условиях, говорится в сообщении флота, распространенном в четверг.

"Экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений", - говорится в сообщении.

Учения проходили во время шторма, волнение моря достигало 4-х баллов, отметили в пресс-службе.

На флоте уточнили, что для отражения атаки использовались зенитные ракетные комплексы "Кинжал", артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельные малокалиберные комплексы АК-630.

В то же время большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" выполнил стрельбу глубинными бомбами по условному подводному противнику. Также экипаж корабля поставил пассивные и активные помехи, используя комплексы радиоэлектронной борьбы, рассказали на флоте.