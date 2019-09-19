Путин заявил, что все организации ОПК должны увереннее выходить на рынки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Все организации ОПК при производстве продукции гражданского назначения должны занимать новые ниши. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на II Всероссийском форуме оружейников.

"Что касается наращивания экспортного потенциала, то эта задача в полной мере касается и гражданской продукции. Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий ОПК, открыть возможности для создания новых квалифицированных рабочих мест", - сказал президент, добавив, что все организации ОПК при производстве гражданской продукции должны "смелее выходить на внутренний и на внешний рынки".

По словам Путина, огромное поле для работы открывают национальные проекты и другие масштабные государственные программы. "В рамках их реализации миллиарды рублей будут выделены на развитие цифровой экономики, инфраструктуры, на внедрение новейших информационных технологий, модернизацию здравоохранения, образования, городского и коммунального хозяйства, на решение экологических проблем и создание современной индустрии переработки отходов. Предприятия ОПК должны здесь занять свою достойную позицию, должны воспользоваться этими финансовыми возможностями, которые предоставляет государство", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что "государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги". "Но и вы, уважаемые коллеги, должны соответствовать современным, жестким требованиям, стандартам цены и качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка, нашей экономики, бизнеса, наших граждан", - указал Путин, обращаясь к участникам форума.

Российский лидер добавил, что диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной, "только так можно достичь намеченной цели увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% общего объема производства ОПК, а к 2030 году - до 50%". "Это амбициозная цель и непростая задача, но именно такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке, она продиктована требованием времени и, уверен, общими усилиями обязательно будет достигнута", - заключил президент.

Выполнение гособоронзаказа

Как отметил президент, объем размещенных средств на выполнение ГОЗ по состоянию на сентябрь составил 94%, что выше уровня 2018 года.

"В 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2, предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке, - сказал президент. - Объем размещенных средств на сегодняшний день уже составил 94%. Это выше даже, чем в прошлом году".

Путин отметил, что эти цифры говорят о том, что организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий ГОЗ. По данным президента, на середину сентября в войска было поставлено более 2300 единиц новых модернизированных образцов вооружений и техники. "Это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%", - добавил он.

По словам главы государства, "такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нужно обязательно сохранить и укрепить". Путин указал, что это в полной мере касается взаимодействия между Министерством обороны и организациями ОПК, которое на данный момент выстраивается как партнерство в интересах общего дела.

Президент обратился к участникам форума с призывом работать на достижение единой цели - качественного развития российского оборонно-промышленного комплекса и укрепления технологического, кадрового и производственного потенциала. "Без всякого преувеличения эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики", - заключил глава государства.