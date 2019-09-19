Минобороны и завод "Купол" подпишут контракты на 100 млрд рублей на поставку ЗРК

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны подпишет два контракта с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" почти на 100 млрд рублей. Об этом заявил в Ижевске президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"После заседания комиссии состоится еще одно важное событие. Между Ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 млрд рублей. В соответствии с ними, в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", - сказал он.

По его словам, реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.