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Экспорт российского вооружения

"Ил" рассчитывает на участие в тендере по поставке Бе-200 в Турцию

Сейчас "Ил" проводит переговоры, чтобы определить "ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) планирует участвовать в тендере на поставку самолета-амфибии Бе-200 Турции. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Грудинин на фестивале "Технофест" в Стамбуле.

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"Мы рассчитываем на участие в тендере по поставкам этих самолетов на территорию Турции", - приводятся слова Грудинина в пресс-релизе ОАК, распространенном в четверг.

По его словам, сейчас "Ил" проводит переговоры с заинтересованными правительственными организациями и частными компаниями, чтобы определить "ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне".

В пресс-службе ОАК уточнили, что Турция интересуется воздушным судном не только для пожаротушения, но и для решения других задач, в том числе оказания помощи в районах чрезвычайных происшествий, поиска на воде, мониторинга окружающей среды и других задач.

На фестивале в Стамбуле также был продемонстрирован российский истребитель поколения 4++ Су-35. Самолет показали профильным представителям руководства Турции.

Кроме того, в "Технофесте" приняли участие проходящий сертификационные испытания среднемагистральный МС-21-300 и ближнемагистральный Superjet 100.

Теги
ТурцияРоссияЭкспорт российского вооружения
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