Минобороны заключило контракт на поставки ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ"

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подписало долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Соглашение заключено в присутствии президента России Владимира Путина.

Ранее в четверг глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии сообщил, что цена работ составит около 100 млрд рублей.

Документ скрепили подписями заместитель министра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор "Купола" Фанил Зиятдинов.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - комплекс на гусеничном шасси несет восемь одноступенчатых твердотопливных ракет, обеспечивающих поражение воздушных целей на дистанции от 500 м до 12 тыс. м и на высоте от 10 м до 6 тыс. м. Время развертывания - 3 мин., количество целей - до 4, скорость целей - до 700 м/с. Масса - 30 т. На вооружении с 2012 года.

"Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

По итогам поездки президента РФ в Ижевск подписано также соглашение о сотрудничестве между правительством Удмуртии и госкорпорацией "Роскосмос".