"Искандер-М" поразил условного противника на учениях "Центр-2019"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в пятницу.

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"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты проводился в рамках учений "Центр-2019". Военнослужащим удалось успешно поразить цель, которая имитировала критически важный объект условного противника. Также расчеты выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет. Эффективность поражения, уточнили в пресс-службе, была оценена при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10".

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.