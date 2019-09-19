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Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

Полет будет осуществляться на самолете Ту-154М ЛК-1

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Специалисты из России в рамках Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией США. Об этом сообщает в пятницу газета "Красная звезда".

"Наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров. Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности. Полет будет осуществляться на самолете Ту-154М ЛК-1.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

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