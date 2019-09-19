"Известия": военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны России подготовило поправки в положение о воинском учете, согласно которым военкоматы возьмут на учет проживающих в их районе молодых людей, не имеющих регистрации. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на текст поправок и источники в ведомстве.

По ее сведениям, действующую формулировку об учете граждан "по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)", означающую, что к военкомату приписываются только имеющие постоянную или временную регистрацию в его районе, дополнят поправкой "в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Искать потенциальных призывников будут по месту учебы или работы.

В пояснительной записке к проекту поправок, с которой ознакомилось издание, подчеркивается, что его принятие позволит обеспечить права призывников, которые не могут пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Также эта мера улучшит качество воинского учета, лишив "уклонистов" возможности избегать призыва, переезжая в другой населенный пункт.