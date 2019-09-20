Почти 130 вертолетов РФ и Китая переброшены на аэродромы Оренбургской области

ТАСС, 20 сентября. Вертолеты армейской авиации Вооруженных сил РФ и Народно-освободительной армии Китая перебазированы на аэродромы в Оренбургской области в связи с проведением учений "Центр-2019". Всего на место прибыли 128 машин, говорится в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

"В стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" задействованы 128 единиц вертолетов армейской авиации Вооруженных сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. Вертолеты переброшены на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2", - отмечается в пресс-релизе.

В учениях задействованы российские транспортные вертолеты Ми-8, Ми-8АМТШ, ударные - Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171.

Как пояснили в пресс-службе, "армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, наносить огневой удар по боевым порядкам условного противника".

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.