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"Известия": Минобороны установит для военнослужащих полевые банки

В них можно будет снять наличные, оплатить кредит или оформить перевод

МОСКВА. 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны в ходе стратегических учений "Центр-2019" установит для служащих передвижные платежные офисы. В них можно снять наличные, оплатить кредит или оформить перевод. Об этом в пятницу сообщают "Известия".

Сам платежный пункт смонтирован на шасси автомобиля "Камаз" и располагается в крытом кузове. Внутри также есть бронированная кассовая зона с наличностью. Офис можно переоборудовать в пункт выдачи карт "Мир", которые будут выдавать полевые учреждения ЦБ РФ.

Машины с полевыми банками работают по военным каналам и укомплектованы станцией спутниковой связи и радиостанциями. Они находятся под охраной военной полиции и специальных батальонов.

Новую систему войска протестируют на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей.

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