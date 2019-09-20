"Известия": Минобороны установит для военнослужащих полевые банки

МОСКВА. 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны в ходе стратегических учений "Центр-2019" установит для служащих передвижные платежные офисы. В них можно снять наличные, оплатить кредит или оформить перевод. Об этом в пятницу сообщают "Известия".

Сам платежный пункт смонтирован на шасси автомобиля "Камаз" и располагается в крытом кузове. Внутри также есть бронированная кассовая зона с наличностью. Офис можно переоборудовать в пункт выдачи карт "Мир", которые будут выдавать полевые учреждения ЦБ РФ.

Машины с полевыми банками работают по военным каналам и укомплектованы станцией спутниковой связи и радиостанциями. Они находятся под охраной военной полиции и специальных батальонов.

Новую систему войска протестируют на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей.