Масштабная тренировка по управлению огнем прошла на полигонах ВВО в восьми регионах

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Масштабная комплексная тренировка по управлению огнем прошла в войсках Восточного военного округа (ВВО) на полигонах восьми регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"На полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях более 15 тыс. военнослужащих выполнили боевые стрельбы из различных типов вооружения.

Условного противника уничтожили расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г", "Ураган". Помимо этого, артиллеристы выполнили огневые задачи с применением самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "МСТА-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан". Также в тренировке были задействованы экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет", - сообщила пресс-служба.

К тренировке также привлекли экипажи танков Т-72Б, недавно поступивших на вооружение Т-80БВ, и боевых машин пехоты БМП-2.

Подразделения совершили марши на штатной технике в заданные районы. Там они выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций, созданию запасных и ложных огневых точек. При выполнении практических стрельб использовались различные типы боеприпасов, стрельба велась, как прямой, так и полупрямой наводкой и из закрытых позиций.

Кроме того, в тренировке было задействовано около 20 беспилотных летательных аппаратов, в частности "Орлан-10", "Застава", "Тахион". Расчеты беспилотников координировали нанесение ударов по позициям "противника" и вели воздушную разведку местности с целью обнаружения "диверсантов" у позиций войск.