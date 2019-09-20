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Зенитный полк с С-400 заступил на боевое дежурство на Новой Земле

Торжественная церемония прошла на острове Южный, там же огласили боевой приказ
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полк ПВО Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле. Об этом сообщила пресс-служба флота в пятницу.

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"Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащенный новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония прошла на острове Южный архипелага Новая Земля, там же огласили боевой приказ. Доклад командира полка о готовности личного состава к несению боевого дежурства принял командир дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Сергей Москвичев.

Зенитный ракетный полк ПВО был размещен на архипелаге Новая Земля и заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики в 2015 году. Ранее на вооружение части стояли комплексы С-300. С переходом на новые системы зенитный ракетный полк ПВО Северного флота на Новой Земле значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.

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