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Выход подлодки "Петропавловск-Камчатский" на госиспытания запланирован на начало октября

На заводских ходовых испытаниях все системы и механизмы подлодки отработали штатно
Подлодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Описание
Подлодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский"
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подлодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", предназначенная для Тихоокеанского флота, выйдет на госиспытания в начале октября. Об этом говорится в сообщении АО "Адмиралтейские верфи", опубликованном на сайте предприятия в пятницу.

"Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на заводские ходовые испытания 16 августа и вернулась на завод 17 сентября. В ближайшее время ее начнут готовить к государственным испытаниям, которые запланированы на начало октября", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, все системы и механизмы подлодки отработали штатно и соответствовали заявленным тактико-техническим характеристикам. В программу заводских ходовых испытаний входили скоростные, маневренные и глубоководные испытания, а также замер магнитных полей и другие работы.

Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием ДЭПЛ проектов 636. Лодки обладают высоким уровнем акустической незаметности. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - свыше 50 человек, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностями проекта 636.3 также является оснащение лодок комплексом высокоточного ударного ракетного вооружения "Калибр" для стрельбы по надводным (противокорабельные ракеты 3М-54 и 3М-541) и наземным целям (крылатые ракеты 3М-14), а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

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