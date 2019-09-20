Военные ведомства России и Китая разработали план сотрудничества на 2020-2021 годы

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай разработали план сотрудничества военных ведомств на 2020-2021 годы, который будет утвержден в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ.

По его словам, благодаря дружеским отношениям лидеров двух государств успешно развивается двустороннее сотрудничество. "Мы недавно провели 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Обсудили ряд вопросов, которые касаются дальнейших перспектив на 2020 и 2021 годы", - сказал Шойгу.

"Подготовлен большой план сотрудничества на ближайшее время, я уверен, что мы его уже в течение ближайшего месяца рассмотрим и утвердим", - продолжил глава Минобороны РФ.

Также он выразил признательность китайским военным, принявшим участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". "Почти 1,5 тыс. китайских военнослужащих приехали принять участие в учениях, большое количество техники. Конечно, показали большое мастерство и очень высокую выучку", - дал оценку министр.

Он выразил уверенность, что такие учения будут продолжаться. "Мы, конечно, будем и дальше крепить наше сотрудничество, крепить наши отношения, именно благодаря таким учениям, которые прошли в 2018 году [маневры "Восток-2018", в которых принимали участие военнослужащие Китая] и которые прошли сейчас", - подчеркнул Шойгу.