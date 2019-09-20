Шойгу вручил награды участникам учений "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил участников стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в том числе военнослужащих иностранных государств.

Глава Минобороны РФ вручил медали "За отличие в учениях" троим российских военным.

Медали "За укрепление боевого содружества" удостоились по трое военных из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.