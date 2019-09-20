Песков: учения "Центр 2019" призваны показать готовность России дать отпор терроризму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Масштабные военные учения "Центр 2019" призваны продемонстрировать готовность России дать отпор терроризму в любых его проявлениях. На это указал в пятницу в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что на учениях не репетируются наступательные действия.

"Очень важно, и об этом сегодня докладывалось верховному главнокомандующему [Владимиру Путину], что сценарий учений зиждется на операции по борьбе с терроризмом, на контртерроризме. Эти учения именно призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают. Они не репетируют какие-то наступательные действия - это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В учениях "Центр-2019" принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.