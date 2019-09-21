Российские беспилотники могут получить облегченную систему связи от Су-57

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Облегченная версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) истребителя 5-го поколения Су-57 находится в стадии разработки для установки на российские беспилотники. Об этом сообщил ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Алексей Ратнер.

"Мы ведем сейчас целый ряд работ по внедрению системы (ОСНОД - прим. ТАСС) на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы", - сказал Ратнер. Он уточнил, что разрабатываемая модификация терминала ОСНОД получит меньшие габариты.

Вариант ОСНОД, устанавливаемый на Су-57, в настоящее время проходит государственные испытания. В этой системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. Также обеспечивается постоянная криптозащита связи.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для управления в реальном масштабе времени различными видами летательных аппаратов в ходе боевых операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.