Участники учений "Центр-2019" возвращаются в пункты постоянной дислокации

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Войска, принимавшие участие в стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в субботу.

"Подразделения ЦВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Соединения и части ЦВО покидают районы практических действий на полигонах Урала, Поволжья и Сибири. С территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана возвращаются подразделения, выполнявшие учебно-боевые задачи в составе объединенных группировок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также к переброске войск в пункты постоянной дислокации приступили воинские формирования Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Индии, принимавшие участие в розыгрыше совместных практических действий на полигоне "Донгуз".

В учениях "Центр-2019" приняли участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия прошли с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также приняли участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.