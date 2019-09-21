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Адская мощь. Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео

Учения "Центр-2019" проходят на полигоне Донгуз в Оренбургской области
' Телеканал "Звезда"/YouTube'

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".

Мероприятия проходят на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

' Телеканал "Звезда"/YouTube'

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. "Солнцепек" предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.

Всего в учениях "Центр-2019" участвуют около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 15 кораблей и судов обеспечения, порядка 600 летательных аппаратов. С 16 по 21 сентября пройдут основные действия на общевойсковых полигонах, которые расположены в Астраханской, Курганской, Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Алтайского края и Дагестана, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также участвуют военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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