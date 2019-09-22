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Шойгу заявил, что российская армия стала армией постоянной готовности

По словам главы Минобороны, в настоящее время учебные полигоны загружены подготовкой военнослужащих на 80%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская армия на сегодняшний день стала "армией постоянной готовности". Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье.

"Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, - армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения - подразделения постоянной готовности", - сказал министр.

Шойгу отметил, что в настоящее время учебные полигоны Минобороны загружены подготовкой военнослужащих на 80%, а расход боеприпасов на боевую подготовку с 2012 года вырос впятеро.

Министр отметил, что одним из основных методов повышения боеспособности армии стали внезапным проверки, которые позволяют создавать незнакомые для военнослужащих условия учебно-боевой обстановки, в то время как ранее зачетные стрельбы проводились в условиях знакомых полигонов и на изученной технике. По его словам, в ходе первой внезапной проверки ни одно подразделение не выполнило нормативы на "удовлетворительно".

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