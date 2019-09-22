Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец" , опубликованном в воскресенье.

"В принципе, это возможно", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. "Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что помимо действующих военнослужащих - профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

Кроме того, добавил министр, у людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей страны. "А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", - добавил он.