Шойгу рассказал о ежедневных "сотнях кибератак" Запада на системы военной связи РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы западных стран ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи российских Вооруженных сил. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье.

Он отметил, что "Запад лезет в дела армии - лезут совершенно бесцеремонно и беспардонно". "Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями", - уточнил министр.

В качестве другого примера он привел попытки отдельных лиц "по указке из-за рубежа" добывать сведения о семьях военнослужащих сил специальных операций, погибших при исполнении долга, а также о похороненных военных.

Шойгу добавил, что в информационное пространство России и мира вбрасываются фейковые новости о российском Минобороны и Вооруженных силах. "То мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны. То у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны, чего-то там сотворил", - пояснил он.

По его словам, для борьбы с подобными информационными атаками было воссоздано Главное военно-политическое управление (ГлавПУР).