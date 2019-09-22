Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал"

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео, сделанное во время учений боевых кораблей арктической группировки Северного флота. На записи показаны, в частности, стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Кинжал".

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Учения проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Экипажи больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отразили нападение условного противника.

Помимо ЗРК "Кинжал", во время учений были задействованы артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельная малокалиберная зенитная артиллерия – комплексы АК-630.

Отмечается, что учения проходили во время шторма. В Минобороны добавили, что волнение моря достигало четырех баллов.