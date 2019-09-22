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Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал"

Учения проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа
' Минобороны России/YouTube'

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео, сделанное во время учений боевых кораблей арктической группировки Северного флота. На записи показаны, в частности, стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Кинжал".

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Учения проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Экипажи больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отразили нападение условного противника. 

Помимо ЗРК "Кинжал", во время учений были задействованы артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельная малокалиберная зенитная артиллерия – комплексы АК-630.

Отмечается, что учения проходили во время шторма. В Минобороны добавили, что волнение моря достигало четырех баллов.

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